Il 'Principe verde' tradisce i terroristi: 'Ecco tutta la verità su Hamas'

Una convinzione, questa, che aveva anche lui fino a metà degli anni Novanta, quando è stato rinchiuso nel carcere israeliano di, ha lavorato fin da subito per reclutarlo e, come raccontato dallo stesso Mosab, lui ha inizialmente accettato con l’idea di tradirli una volta liberato.

", ha raccontato negli anni seguenti, ricordando scene raccapriccianti di corpi bruciati e aghi inseriti sotto le unghie.”. Mosab ha cambiato bandiera, si è convertito al cristianesimo ed è diventato un agente sotto copertura dello Shin Bet, nome in codice “Mosab non collabora più con lo Shin Bet. Oggi è un cittadino statunitense e vive in California, ma non ha mai smesso di denunciare l’oppressione del suo popolo ad opera del gruppo terroristico.

MEDIASETTGCOM24: Ecco dove sono i 'ricchi' di Hamas - Video Tgcom24Da una parte un popolazione allo stremo e migliaia di miliziani -infiltrati fra i civili- pronti ad immolarsi, a uccidere; dall'altra l'universo dorato di chi li comanda e li spedisce al fronte: la cupola di Hamas. A Doha vive la maggior parte dei leader dell'organizzazione terroristica. Primo fra tutti il capo politico Ismail Haniyeh.

ILGIORNALE: Quei miliardari leader di Hamas (che vivono all'estero): ecco dove nascondono tutte le loro fortuneI vertici del movimento terroristico vivono in Turchia o in Qatar e hanno raccolto immense fortune sfruttando e derubando la popolazione che sostengono di proteggere

ILGIORNALE: 'Il sangue dei civili è solamente sulle mani di Hamas'Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei co-fondatori di Hamas, ha collaborato per anni con l'intelligence israeliana e oggi continua a denunciare i crimini dei terroristi nella Striscia di Gaza

AGENZIA_ANSA: Israele, ucciso comandante Hamas battaglione Brigata nordL'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas, Nasim Abu Ajina, che ha diretto 'il massacro dello scorso 7 ottobre nel kibbutz Erez e nel Moshav di Netiv HaAsara'. (ANSA)

AGENZIA_ANSA: Hamas, 'l'Italia è parte dell'aggressione contro di noi''Purtroppo, il governo italiano ha scelto ancora una volta la destra, la parte destra della storia. (ANSA)

ILGIORNALE: Raid di Israele contro Hamas, l'esercito: Colpiti 300 obiettiviLe immagini dei raid dell'esercito di Israele contro Hamas. Secondo l'IdF sono stati colpiti 300 obiettivi di Hamas. / IdF (Alexander Jakhnagiev)

