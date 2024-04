Il principe Harry tornerà nel Regno Unito per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games

Il principe Harry tornerà nel Regno Unito il mese prossimo per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games. Il Duca del Sussex, 39 anni, interverrà a una funzione speciale per l'anniversario dell'evento che si terrà nella Cattedrale di St. Paul l'8 maggio. Secondo fonti, anche Meghan Markle è attualmente 'in lista come ospite' per l'evento.

Sia Harry che Meghan sono stati inseriti nell'elenco degli invitati ed è stato programmato un discorso, ma c'è ancora un punto interrogativo sulla presenza o meno di Meghan. Il suo nome risulta come «in attesa di conferma». Rimangono dubbi sul fatto che il Duca di Sussex vedrà qualche membro della sua famiglia durante la sua visita a Londra. I Sussex si sono allontanati dalla vita reale nel 2020, trasferendosi a Montecito, in Californi

