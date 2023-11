Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni locali

Le elezioni di dicembre sono locali, diverse da quelle generali del parlamento di Hong Kong, e servono a rinnovare i consiglieri dei 18 distretti in cui è suddiviso il territorio di Hong Kong, regione amministrativa cinese.

, e i criteri con cui i candidati vengono ritenuti idonei a concorrere alle elezioni sono molto rigidi, anche per partiti che formalmente sono più allineati alle posizioni del governo cinese.che a chi «non è un patriota» non verrà permesso di partecipare alle prossime elezioni.

I consiglieri eletti alle elezioni locali di Hong Kong si occupano normalmente di questioni molto tecniche, come i progetti edilizi o la gestione delle strutture pubbliche, e la loro elezione non ha finora attirato molta attenzione sulla stampa internazionale. Le cose sono cambiate proprio dopo le ultime elezioni, nel 2019.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕

ILPOST: Il principale partito pro-democrazia di Hong Kong è stato escluso dalle elezioni localiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost | Leggi di più ⮕