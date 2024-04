Il primo ministro palestinese visiterà l'Algeria dopo l'Eid al-Fitr

(ANSAmed) - ALGERI, 04 APR - Il nuovo primo ministro palestinese e ministro degli Esteri, Mohamed Mustafa, effettuerà una visita di lavoro in Algeria dopo l'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan, il mese sacro di digiuno per i musulmani. Lo riferisce un comunicato della Presidenza algerina diffuso ieri sera, al termine di una telefonata tra il Presidente palestinese Mahmoud Abbas e il suo omologo algerino Abdelmadjid Tebboune.

Durante il colloquio, Abu Mazen"ha espresso il suo apprezzamento e i suoi ringraziamenti all'Algeria, al presidente, al popolo e allo Stato per tutto ciò che sta facendo a sostegno della causa palestinese, in particolare per la recente risoluzione delle Nazioni Unite". Da parte sua, il presidente Tebboune"ha ribadito le ferme posizioni dell'Algeria e il suo costante sostegno a tutti gli sforzi internazionali volti a raggiungere la giustizia e a permettere al fraterno popolo palestinese di recuperare i suoi legittimi diritti"

Primo Ministro Palestina Algeria Visita Di Lavoro Eid Al-Fitr

