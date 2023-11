Il primo gol del Frosinone che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia

Il primo dei due gol segnati al Torino che sono valsi la prima storica qualificazione dei ciociari agli ottavi di finale di Coppa Italia. Merito anche del classe 2005, che aha confermato in partita le buone indicazioni che aveva dato fin qui in allenamento e negli spezzoni che Eusebio Di Francesco gli aveva concesso. A Frosinone sono convinti che "l'altro" Ibra è uno dei migliori, se non il migliore, tra i talenti che sono arrivati in estatesu di lui

. Questioni da affrontare a giugno, prima Ibrahimovic vuole continuare a mettere in mostra tutto il suo talento.Tottenham, tesoro Udogie: i retroscena del colpo e il mancato assalto delle bigPrime pagine 4 novembre: Kalvin Phillips per la Juve, Inter su ColpaniInter, Bastoni riscrive il libro dei record della Serie A e indica la via a ScalviniMotta sfata il tabù Sarri e supera la Lazio: decide Ferguson, il Bologna è sesto!Napoli, è finita l'attesa: Osimhen torna in Italia, spunta la data del rientroVivoperleiAccedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

CMDOTCOM: Coppa Italia, LIVE dalle 18: si parte con Sassuolo-Spezia, alle 21 Torino-FrosinoneProsegue la tre giorni di Coppa Italia, con altre due sfide, di scena quest’oggi, valide per i sedicesimi di finale, ultimo turno prima dell’arrivo delle otto formazioni meglio classificate

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Coppa Italia, in campo Torino-Frosinone 0-0 DIRETTAI Granata affrontano la squadra di Di Francesco nel match per la qualificazione agli ottavi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Coppa Italia, in campo Torino-Frosinone 0-1 DIRETTAPer gli ospiti sblocca il risultato Ibrahimovic al 5'. I Granata affrontano la squadra di Di Francesco nel match per la qualificazione agli ottavi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, Frosinone subito in vantaggio a Torino: la sblocca Ibrahimovic al 5'Il Frosinone è già avanti all'Olimpico Grande Torino. La squadra di Di Francesco è passata in vantaggio al 5' grazie al gol di Aijron Ibrahimovic, che ha ottimamente sfruttato un assist di Mazzitel

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Coppa Italia, in campo Torino-Frosinone 1-1 DIRETTAPer gli ospiti sblocca il risultato Ibrahimovic al 5'. Pareggia Zima al 31'. In gioco la qualificazione agli ottavi (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, il Torino trova il pareggio: Zima segna a Cerofolini, Frosinone raggiunto sull'1-1Il Torino trova il pareggio in Coppa Italia al 31' nella sfida contro il Frosinone, valida per i sedicesimi della competizione. A segnare è David Zima che, al rientro dopo l'infortunio, segna subito:

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »