Il primo derby di Roma per Igor Tudor arriverà al culmine di otto giorni ad alta intensità emotiva. Da sabato scorso a sabato prossimo: il debutto sulla panchina della Lazio nella sfida interna contro la Juventus, martedì il bis contro i bianconeri nell’andata della semifinale di Coppa Italia a Torino e poi la stracittadina della Capitale. Subentrato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, il 45enne tecnico croato ha cercato subito di dare una propria dimensione alla Lazio.

Senza esitazioni, ha abbandonato il 4-3-3 del Comandante per innestare il suo 3-4-2-1 che si caratterizza per una forte duttilità. Il successo di sabato col gol di Marusic all’ultimo soffio della gara gli ha regalato la partenza sognata. Con 3 punti pesantissimi per avviare la rincorsa verso un posto in Europa. Il 2-0 subito in Coppa Italia ha frenato i primi entusiasmi sulla sua nuova Lazio, ma non ha offuscato il valore della prova dei biancocelesti nel primo tempo di Torin

