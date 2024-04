Il prezzo della benzina ai massimi da sei mesi

📆 15/04/2024 12:11:00

Il contatore del prezzo della benzina ai distributori non gioca per smorzare le polemiche scoppiate nelle ultime giornate. Alla riapertura della settimana, infatti, i prezzi secondo la Staffetta quotidiana sono ai massimi da sei mesi per la verde, mentre il gasolio è in leggero calo. Si amplia così la forbice tra i due carburanti.