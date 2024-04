Il prezzo dell'elettricità in Spagna scende a zero sul mercato all'ingrosso

Il prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso in Spagna è sceso fino allo zero nella giornata odierna: lo confermano i dati dell'Operatore del mercato iberico dell'energia (Omie). Come spiegato tra gli altri dal quotidiano economico Cinco Días, tale situazione è dovuta soprattutto all'aumento della produzione di energia elettrica attraverso impianti eolici e idraulici, in coincidenza con gli effetti di una perturbazione che da diversi giorni colpisce la Penisola iberica.

Il valore dello zero per quanto riguarda il costo dell'elettricità all'ingrosso è fissato in diverse frange orarie della giornata odierna, raggiungendo addirittura la zona negativa (-0,01 euro) nello spezzone compreso tra le 13 e le 16. La situazione di prezzi prossimi o pari allo zero in alcune frange orarie si è già registrata anche in alcune giornate precedenti nel corso del mese di marz

