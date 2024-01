Il presidente Usa ribadisce la responsabilità di Israele sulla protezione dei civili

Il presidente Usa ha ribadito la responsabilità di Israele sulla protezione dei civili. I servizi di telefonia e quelli internet stanno gradualmente tornando nella Striscia. Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che l'Italia non sta fornendo armi a Israele.





Israele ha usato le mega bombe Usa a sud di GazaIsraele ha bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza a fuggire dopo l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza, usando munizioni altamente distruttive che moltiplicano i rischi di vittime civili collaterali.

Le Nazioni Unite lanciano l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di GazaLe Nazioni Unite hanno lanciato l’allarme per il rischio di carestia nella Striscia di Gaza, mentre il Consiglio di sicurezza potrebbe approvare una risoluzione su un aumento degli aiuti umanitari. Leggi

L'esercito israeliano intensifica le operazioni nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupataL'esercito israeliano ha concentrato le sue operazioni nel centro della Striscia di Gaza e ha intensificato le incursioni nelle principali città della Cisgiordania occupata. Si teme un'intensificazione del fuoco lungo il confine con il Libano.

Netanyahu: la guerra nella Striscia di Gaza proseguirà per molti mesiIl primo ministro Netanyahu e rappresentanti dell'esercito hanno detto che proseguirà per mesi, nonostante il ritiro di alcune migliaia di soldati

Assistenza sanitaria ai detenuti nella Striscia e supporto italiano alla missione Ue nel Mar RossoIl ministro Antonioha affermato che l'Italia è "con Parigi e Berlino per supportare una missione Ue" nel Mar Rosso. Inoltre, è stato annunciato l'assistenza sanitaria ai detenuti nella Striscia. I Navy Seal statunitensi hanno sequestrato missili e componenti di fabbricazione iraniana vicino alla costa della Somalia.

Yemen, altro attacco dei ribelli Houthi contro una nave nel Mar RossoHamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, nell'attacco al campo profughi di Al Maghazi sono morte almeno 68 persone. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele".Diecimila tonnellate di armi ed equipaggiamento militare: è il totale degli aiuti Usa a Israele dall'inizio della guerra. Lo ha riferito la tv Canale 12 spiegando che ci sono voluti 244 trasporti aerei e 20 navi per consegnare gli aiuti. Inoltre il ministero della Difesa israeliano ha effettuato acquisti dagli Usa per 2,8 miliardi di dollari

