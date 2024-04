Il presidente Usa e la morte di 7 operatori umanitari:"Indignato e affranto, non è un caso isolato". Oggi colloquio con NetanyahuL'attacco aereo israeliano che ha causato la morte di sette operatori umanitari a Gaza ha scatenato l'indignazione internazionale, provocando quella che probabilmente è stata la più dura reazione dinei confronti dello Stato ebraico.

«Sono indignato e addolorato per la morte dei volontari di World Central Kitchen, tra cui un americano, avvenuta a Gaza - ha detto il presidente Usa -. Fornivano cibo ai civili affamati nel mezzo di una guerra. Erano coraggiosi e altruisti. La loro morte è una tragedia». Quindi ha ammonito Israele che «non ha fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari e non ha fatto abbastanza neppure per proteggere i civili

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilgiornale / 🏆 18. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gaza, il fondatore di World Center Kitchen, José Andres: “L’attacco non è stato un errore“Il cibo non è un’arma di guerra. E Israele è migliore di uno Stato che blocca cibo, medicine e che uccide gli operatori umanitari”.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Tensioni tra Israele e Palestina: Usa sostiene trattative dirette per uno Stato palestineseSecondo gli Usa, uno Stato palestinese "deve nascere da trattative dirette con Israele, piuttosto che nell'ambito dell'Onu". Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ribadisce: "Senza il ritiro di Israele da Gaza niente intesa". Sette operatori umanitari di World Central Kitchen, tutti stranieri, sono rimasti uccisi in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. L'esercito israeliano: "È stato un grave errore". Dopo il raid israeliano a Damasco in cui è stato ucciso l'Uno Stato palestinese "deve nascere da trattative dirette con Israele, piuttosto che nell'ambito dell'Onu"

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Gaza, Mattarella: “Sofferenze sono ostacolo alla sicurezza di Israele e alla creazione di uno stato…Siamo “preoccupati per la situazione in Medio Oriente dopo la nefasta giornata di vergogna del 7 ottobre, un giorno di onta, con attacchi di Hamas contro inermi cittadini, bambini, donne e anziani e poi con la reazione di Israele con sofferenze gravissime per la popolazione di Gaza.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Spagna, Rubiales non è in stato d'arresto: l'ex presidente federale è stato rilasciatoLuis Rubiales non è stato arrestato. Come racconta La Sexta, è stato soltanto fermato in aeroporto e portato in tribunale per fare la sua deposizione, ma l'ex numero uno del calcio spagnolo non è i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

World Central Kitchen, cos’è e dove opera la Ong di aiuti alimentari colpita a GazaLeggi su Sky TG24 l'articolo World Central Kitchen, cos’è e dove opera la Ong di aiuti alimentari colpita a Gaza

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Ue, al via il corridoio marittimo per Gaza con Usa ed Emirati ArabiAnaloga iniziativa da parte di Londra. Sì di Israele, 'ma ispezionare gli aiuti'. Hamas avverte, 'nessun compromesso sulla tregua' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »