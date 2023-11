Il presidente Usa annuncia ripresa dei contatti militari con la Cina

Il presidente Usa annuncia ripresa dei contatti militari:"Siamo tornati a comunicazioni dirette, aperte, chiare e dirette". Su Taiwan Biden chiede a Xi rispetto voto, lui ribatte con riunificazioneGli Stati Uniti e la Cina riprenderanno le comunicazioni militari dopo un lungo periodo di silenzio radio, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping, definendolo un passo"importante".

"Siamo tornati a comunicazioni dirette, aperte, chiare e dirette", ha detto Biden per il quale durante questo incontro sono stati fatti"progressi importanti" durante questo incontro. Ma il nodo Taiwan resta."Errori vitali da una parte o dall'altra possono causare problemi reali e concreti con un Paese come la Cina o qualsiasi altro Paese importante", ha sottolineato Biden.Secondo la Casa Bianca, durante l'incontro Biden ha anche insistito sul mantenimento della"pace e della stabilità" nel Mar Cinese Meridional

