Il presidente ucraino chiede ai leader europei di non tradire i cittadini e la fiducia nell'Europa. Due esplosioni si verificano a Kiev durante l'allarme aereo. Putin afferma che l'Ucraina non produce armi e dipende dall'Occidente.





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Gli 007 di Kiev alzano il tiro: così il Patriarcato di Mosca finisce nel mirinoLe servizio di sicurezza ucraino ha rivelato la presunta creazione di compagnie militari private da parte del Patriarcato di Mosca, coinvolgendo parrocchiani nella formazione di gruppiparamilitari. ➡️

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

L'Ue rivede il Pil dell'Italia, in calo nel 2023, in rialzo nel 2024L'Ue rivede il Pil dell'Italia, in calo nel 2023, in rialzo nel 2024. Nelle nuove stime previsto +0,7% per quest'anno e +0,9% nel 2024. Il commissario Gentiloni avverte: 'Incertezza e rischi economici sono aumentati' ANSA

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Otre 45mila donne sono state uccise nel mondo nel 2021Nel 2021 oltre 45mila donne sono state uccise nel mondo femminicidio 25Novembre agi

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Addii nel calcio: i campioni che si sono ritirati nel 2023Ripercorriamo le carriere di dieci campioni che hanno appeso gli scarpini al chiodo nel corso del 2023, tra campionissimi, grandi difensori e giovani talenti.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Lucetta Scaraffia: 'Papa Francesco è una catastrofe per la Chiesa in Europa e nel mondo'La storica ad Huffpost critica il Pontefice per la “autoreferenzialità”, per la “ambiguità” davanti alle guerre e all'antisemitismo, per l' “odio anti-occident…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Hyundai Santa Fe: il nuovo Suv coreano arriverà in Europa nel 2024La quinta generazione del Suv Hyundai Santa Fe arriverà in Europa entro il 2024, offrendo un look distintivo, dimensioni importanti, abitabilità per 7 persone, tecnologia d’avanguardia e un’attenzione all’ecosostenibilità.

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »