Il presidente polacco offre rifugio a due parlamentari arrestati

In Polonia il presidente sta facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote al primo ministro: martedì ha offerto rifugio a due parlamentari che dovevano essere arrestati.

Martedì la polizia polacca ha arrestato due parlamentari del partito di estrema destra Diritto e Giustizia, l’ex ministro dell’Interno Mariusz Kaminski e l’ex viceministro Maciej Wasik: erano stati condannati il mese scorso per abuso d’ufficio in relazione a fatti avvenuti nel 2007, quando Kaminski guidava l’agenzia anticorruzione della Polonia e Wasik era il suo vice. La cosa notevole è che l’arresto è avvenuto all’interno del palazzo presidenziale, dove i due politici si erano rifugiati invitati dal presidente Andrzej Duda, anche lui di Diritto e Giustizia, per sfuggire all’ordine di custodia cautelare che era stato emesso lo stesso giorno da un tribunale del paese. Duda è da alcuni mesi al centro di un durissimo scontro politico con il nuovo governo di Donald Tusk (Piattaforma Civica, di centro), che si è formato dopo l





