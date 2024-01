Il presidente Mattarella richiama il ddl Concorrenza

Nella lettera di richiamo sul ddl Concorrenza, inviata a Governo e Parlamento dal capo dello Stato, viene citata la direttiva europea 2006/123/CE. Sono tre gli ambiti principali su cui interviene: l'eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento delle attività nei diversi Stati e alla libera circolazione dei servizi e la creazione di una fiducia reciproca tra gli Stati membri con una progressiva armonizzazione delle politiche.





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Divari sociali e oligarchi: il Presidente Mattarella accende il faro sulle disparitàIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea l'allargarsi dei divari sociali e l'emergere degli oligarchi come contropoteri nel campo digitale e della conoscenza.

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Consiglio supremo difesa: pieno sostegno a Kiev, ricerca pace giusta con alleatiIl Consiglio Supremo di Difesa (CSD) convocato al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato anche la necessità di scongiurare l’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Discorso di fine anno del presidente MattarellaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella terrà il suo nono discorso di fine anno, esprimendo allarme per la fase storica attuale colpita da guerre in Ucraina e Medio Oriente.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Bavaglio ai cronisti, mobilitazione della Fnsi: “Mattarella non firmi”Cancellata la riforma del 2017: cosa prevede l’emendamento Costadi non firmare una legge che potrebbe essere fonte di immani distorsioni dei diritti”

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Sparatoria Praga, Mattarella: 'Cordoglio dell'Italia per brutale violenza'Quindici persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella sede dell'Università di Praga in piazza Jana Palacha, nell...

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Standing ovation per Segre:"Mi manca Mattarella, è come un fratello"Il basso Pertusi ha un problema di voce ma continua a cantare

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »