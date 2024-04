Il presidente Mattarella in missione in Africa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'Italia per una missione in Africa. Il capo dello Stato atterrerà in serata ad Abidjan, in Costa d'Avorio, prima tappa di un viaggio che lo porterà anche in Ghana. Mattarella, oltre ai diversi appuntamenti istituzionali, visiterà il 4 aprile, prima del trasferimento ad Accra, la Casa della Comunità di Sant'Egidio ad Abidjan nel quartiere di Treichville.

Nel corso della visita il Capo dello Stato avrà modo di conoscere - informa la Comunità - la presenza e le attività portate avanti da Sant'Egidio a favore delle fasce più fragili della popolazione. Dopo aver salutato un gruppo di bambini delle Scuole della Pace, gli ex ragazzi di strada ora accolti dalla Comunità. La Comunità di Sant'Egidio è presente in Costa d'Avorio dalla fine degli anni Ottanta. Radicata nel tessuto sociale e religioso del Paese, è presente in una trentina di città, tra piccole e grandi, a partire dalla capitale economica Abidja

