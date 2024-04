Il presidente di Erg Edoardo Garrone si dimette a sorpresa

Con il passo indietro a sorpresa del presidente di Erg Edoardo Garrone,. All'imprenditore emiliano - che conosce particolarmente bene viale dell'Astronomia, essendo dal maggio 2020 vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco - viene riconosciuta una grande capacità di fare squadra, di motivare e ascoltare, ma soprattutto di circondarsi di collaboratori che hanno maturato capacità, competenza, creatività e fantasia.

Orsini, 51 anni, è nato a Sassuolo il 29 agosto 1973 da una famiglia che vanta una lunga tradizione imprenditoriale. Il padre Carlo è stato particolarmente determinante nella formazione di Orsini che ha deciso di seguirne le orme, assumendo la guida dell'azienda di famiglia Sistem Costruzioni, oggi leader nel settore dell’edilizia in legno e della logistica industrial

