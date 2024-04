Il presidente della Repubblica in Africa per verificare la presenza degli italiani sul campo

Nel suo viaggio in Africa il presidente della Repubblica potrà verificare la presenza degli italiani sul campo. Dagli impianti energetici di Eni al lavoro di ong come Sant’Egidio, Avsi, e i salesiani: tutto il patriomonio-know how della cooperazione. Meloni chiama a raccolta gli attori del Piano Mattei: si parte con le prime missioni. Si può partire da Gordon, 33 anni, nato in Sud Sudan, angolo di mondo che visto da qui non offre futuro. È emigrato in Kenya, ha perso i genitori, ha venduto pesce al mercato per pagarsi gli studi, è scappato di nuovo, in Uganda. Poi ha incontrato il Cuamm, una ong italiana. Oggi fa l’ostetrico nel suo paese, “e sono orgoglioso di lavorare per la mia comunità”. Oppure da Gladys, 21 anni, ugandese di Kampala, che aveva lasciato gli studi perché veniva picchiata in classe ed è cresciuta “odiando tutto e tutti”. Finché ha trovato altri professori che l’hanno accolta, “mi hanno fatto sentire a casa e scoprire il mio valore”.

