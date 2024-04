Il presidente della Regione Emilia Romagna frena sulla candidatura della detenuta italiana in Ungheria con il Pd: alle elezioni europee, annuncia il governatore. 'Ilaria Salis invece ha bisogno di tutta la solidarietà del Paese rispetto a quello che sta subendo'. 'Quello che vediamo nelle immagini e quello che succede non è tollerabile', aggiunge Bonaccini.

'Mi auguro che il governo si faccia sentire di più e dovremmo tutti lavorare insieme, fuori dalle appartenenze politiche, per ripristinare un minimo di criterio di diritto di civiltà', conclude

