Il presidente della Lega Serie A parla del futuro del calcio italiano

Il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha parlato del futuro del calcio italiano durante il DLA Piper Sport Forum a San Siro. Ha sottolineato l'importanza del Decreto Crescita nel permettere al calcio italiano di accedere a talenti importanti e di aumentare il fatturato all'estero. Ha inoltre evidenziato il potenziale di crescita del calcio italiano rispetto a quello inglese e spagnolo.

Ha sottolineato l'importanza della costruzione di nuovi stadi per lo sviluppo del sistema calcio italiano





