Il presidente dell'entità serba della Bosnia-Erzegovina, Milorad Dodik, inizia il suo processo a Sarajevo

Milorad Dodik, presidente dell’entità serba della Bosnia-Erzegovina, ha fatto una breve apparizione il 6 dicembre nel primo giorno del suo processo a Sarajevo. Il processo è stato poi aggiornato dopo che i suoi avvocati ne hanno chiesto lo spostamento a Banja Luka, la sua città natale.

Dodik, 64 anni, è accusato di non aver rispettato l’autorità e le decisioni del tedesco Christian Schmidt, l’Alto rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, incaricato di garantire l’applicazione dell’accordo di pace che mise fine alla guerra che tra il 1992 e il 1995 aveva insanguinato questa ex repubblica jugoslava. Leader indiscusso della Repubblica Serba – una delle due entità che compongono il paese insieme alla Federazione croato-musulmana – Dodik rischia fino a cinque anni di prigione e il divieto di svolgere attività politica.Al suo arrivo in aula Dodik è stato lungamente applaudito dai politici presenti. Poco dopo ha rifiutato di alzarsi per ascoltare le parole del giudice Mirsad Strik





