Il presidente del Napoli De Laurentiis interrogato per falso in bilancio

Il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato intorno alle 12:00 di oggi (3 aprile) in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille.

Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napoli e altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio. L'indagine L'iscrizione di De Laurentiis nel registro degli indagati, a Roma, è avvenuta dopo l'invio degli atti da parte dei pm partenopei. A gennaio la procura della Capitale ha chiuso le indagini che, oltre al presidente, riguardano anche la società sportiva Calcio Napoli e il consiglio di amministrazione all'epoca dei fatt

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Una società senza mistero è una società senza pensieroPervasi dalla morbosa curiosità. Il caso di Kate

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interrogato per falso in bilancioIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato interrogato in Procura a Roma nell'ambito di un'indagine sul falso in bilancio. L'indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie legate all'acquisto di Victor Osimhen nel 2020. De Laurentiis ha richiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »

Napoli, prosegue la protesta di De Laurentiis contro Dazn: negate ancora le intervisteDopo la vittoria contro la Juventus al Maradona, domenica scorsa, Aurelio De Laurentiis si è scagliato contro DAZN. al termine del match il presidente del Napoli ha annunciato che i tesserati del suo

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

De Laurentiis contro Dazn: perché il Napoli non farà più intervisteLe telecamere «invadenti» ma anche il fastidio per la programmazione di alcune partite del Napoli: «Parleremo solo con Sky e Rai». Cosa c’è dietro il silenzio stampa imposto dal presidente

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis incontra il sindaco di Bagnoli: 'Primo via libera da Invitalia'Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare sullo stadio a Bagnoli. Questa è l'indiscrezione pubblicata da La Repubblica che spiega come il presidente del Napoli non abbia intenzione di puntare sul Marado

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, l'avvocato di De Laurentiis spiega il progetto Bagnoli: 'Parte la bonifica'Il legale di Aurelio De Laurentiis, Arturo Testa, è intervenuto a Radio CRC per spiegare la situazione stadio, con l'idea del patron azzurro di installarsi nell'area di Bagnoli. 'La proposta del pres

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »