Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interrogato per falso in bilancio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato in Procura, a Roma, per essere interrogato nell'ambito dell'indagine che lo vede accusato di falso in bilancio. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Per questa vicenda, nel gennaio scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sollecitato per il patron del Napoli e altri indagati la richiesta di rinvio a giudizio.

Proprio De Laurentiis ha chiesto di essere interrogato dopo la chiusura delle indagini preliminari. De Laurentiis oltre un'ora davanti ai PM E' durato oltre un'ora l'interrogatorio del patron azzurro davanti al procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal sostituto Lorenzo Del Giudice, titolari del fascicolo. All'atto erano presenti i difensori Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada che nei prossimi giorni metteranno a disposizione dei magistrati una memoria difensiv

