Il presidente del Consiglio a Porta a Porta: «Costruita collaborazione con von der Leyen perché era doveroso, ma le elezioni sono un'altra cosa»». Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ospite a Porta a Porta su Rai1, si svincola così dal binomio con la presidente della Commissione Ue , aspettando le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno.

«Von der Leyen è la candidata alla commissione del Ppe mentre io sono presidente dei conservatori europei che potrebbero anche avere un loro candidato, dobbiamo ancora deciderlo.e non si decide prima a tavolino». «Nel 2019 Fdi non ha votato per la von der Leyen e - la Commissione Ue - secondo me ha fatto molti errori, tanto che diverse vittorie che cita oggi la presidente sono un cambio di rotta. Quando ho dovuto criticare la Commissione l'ho criticata» dice Meloni rivendicando di essere a capo dell'unica forza politica che «non ha mai fatto accordi con la sinistra

