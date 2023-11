Il presidente convoca la dirigenza per la scelta del nuovo allenatore

Il presidente ha convocato la dirigenza alla Filmauro per capire quale sarà il fronte comune per le prossime ore, anche se la situazione appare già delineata: Tudor è il nome principale per la panchina, tutti gli altri sono dietro, da Mazzarri in poi. Il problema appare chiaro: cioè la durata contrattuale da proporre al tecnico croato, autore di un'ottima stagione con l'Olympique Marsiglia.

Tudor si è liberato in estate ed era stato accostato a parecchie panchine, ma ha rifiutato ogni offerta finora pervenuta in attesa di un progetto stimolante. Napoli ovviamente lo è, ma non con una spada di Damocle pendente sulla testa. La possibilità di fare peggio di Garcia forse non c'è, almeno nella gestione di alcune situazioni, però il rischio è quello di arrivare in uno spogliatoio complicato, con rapporti personali che si sono incancreniti negli ultimi mes

:

LASTAMPA: Napoli in crisi: ecco perché Garcia è al capolinea, Tudor e Mazzarri i favoritiDe Laurentiis pronto a cambiare il tecnico dopo il ko con l’Empoli. Il croato avanti nelle preferenze del presidente che ha visto la partita con accanto i frat…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Ha giocato sei anni in Serie A, ora tratta col Napoli per Tudor: lo riconosci?L'ex calciatore, tre volte convocato ai Mondiali, in queste ore sta trattando con il club di De Laurentiis per il suo assistito. Ecco la sua storia

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

RAİNEWS: Napoli, Garcia verso l'esonero: avviati contatti con il manager di TudorIncontro in corso tra il presidente De Laurentiis e l'agente di Igor Tudor , candidato numero uno a sostituire Rudi Garcia dopo la sconfitta interna del Napoli contro l'Empoli

Fonte: RaiNews | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Garcia verso l'esonero, De Laurentiis cerca un nuovo tecnicoTentativo con Conte, molti spingono per portare Tudor a Napoli (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Garcia, ultime notizie: chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Piace Tudor, alternativa Mazzarri, suggestionNAPOLI – La certezza è una sola. Rudi Garcia non sarà più...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Il Napoli crolla contro l'Empoli, Garcia verso l'esonero: Tudor e Mazzarri in pole, bufera al 45' con De LaureNAPOLI – Il Napoli torna ufficialmente nel tunnel della crisi. Il gol di Kovalenko al...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »