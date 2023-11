Il portiere dell'Empoli para tutto contro il Napoli

Il portiere dell'Empoli ha parato tutto contro il Napoli. È da anni che sa stupire nel bene e nel male, in un'altalena continua tra l'essere paratutto e paraniente.

La lezione di Gordon Banksdel calcio inglese, Gordon Banks, probabilmente il più forte portiere britannico della storia (con Peter Shilton), disse che “Trautmann è stato un incredibile uomo di sport e giocava ogni partita come se ci dovesse qualcosa, se dovesse qualcosa a tutti perché era stato un prigioniero di guerra tedesco ed era stato comunque accettato. Per me era più vero il contrario, noi avremmo dovuto essere grati a lui per essere rimasto e averci mostrato che gran portiere era. Io di sicuro ho imparato molto da lui”. Aggiunse che “un grande portiere non era quello capace di strappare applausi per parate incredibili, ma quello capace di rendere semplici interventi difficilissimi. Soprattutto colui che in una stagione era in grado di non farsi notare per una prestazione in particolare, ma che parava tutto ciò che si poteva parare in modo continuativ

:

TUTTOSPORT: Diretta Napoli-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioniLa formazione di Rudi Garcia riceve i toscani nel 12° turno del campionato di Serie A

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Andreazzoli dopo la vittoria dell'Empoli a Napoli: 'Garcia persona educata e rispettosa''Non credo ci sia una spiegazione su questo bilancio positivo contro il Napoli (5 vittorie in sei partite, ndr), a volte i numeri vanno in certe direzioni che non esprimono la verità. Però è andata

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Berisha a sorpresa: 'Kvara? No, la parata più difficile è stata un'altra'Il portiere dell' Empoli protagonista nel successo dell' Empoli sul campo del Napoli . Le sue parole al termine della gara

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CORSPORT: La scelta shock di Garcia in Napoli-Empoli: fuori Kvaratskhelia. Il motivo è clamorosoL'allenatore degli azzurri sorprende tutti per la sfida del Maradona prima della sosta: out l'esterno georgiano, ma ci sono altre due sorprese

Fonte: CorSport | Leggi di più »

LEGGOİT: Garcia verso l'esonero, Tudor e Mazzarri in pole: bufera al 45' di Napoli-Empoli con De Laurentiis negli spoglNAPOLI – Il Napoli torna ufficialmente nel tunnel della crisi. Il gol di Kovalenko al...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Il Napoli crolla contro l'Empoli, Garcia verso l'esonero: Tudor e Mazzarri in pole, bufera al 45' con De LaureNAPOLI – Il Napoli torna ufficialmente nel tunnel della crisi. Il gol di Kovalenko al...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »