Il portavoce del governo ungherese risponde alle accuse sulla sicurezza di Ilaria Salis

Dobbiamo chiarire che nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra, dovrebbe vedere l'Ungheria come una sorta di ring di pugilato dove arrivare e pianificare di picchiare qualcuno a morte. E no, nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano (o di qualsiasi altro importante mezzo di informazione) al governo ungherese renderà più semplice difendere la causa di Salis, perché il governo, come in qualsiasi altra democrazia moderna, non ha alcun controllo sui tribunali.

Lo scrive su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs tornando sul caso di Ilaria Salis. 'Da metà febbraio - scrive Kovacs nel post su X - il padre di Ilaria Salis, Roberto Salis, ha fatto il giro dei media europei dicendo di essere 'preoccupato' per la sicurezza della figlia finché sarà in Ungheri

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Agenzia_Ansa / 🏆 4. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Matteo Renzi e Roberto Salis sul palco della Leopolda: 'Presidente Meloni, porta a casa Ilaria''Vorrei che il pensiero di questo 8 marzo fosse per Ilaria Salis. Uno Stato serio non può permett…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Caso Salis, il padre sul palco della Leopolda: Il portavoce di Orban diffama Ilaria(Agenzia Vista) Firenze, 09 marzo 2024 'Il portavoce di Orban diffama mia figlia sostenendo che ha...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Salis, il padre Roberto: 'Ilaria delusa dalle parole del ministro ungherese'Ho sentito Ilaria due giorni fa, sta bene ed è un po' delusa dalle dichiarazioni del mi…

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Al via la Leopolda con Renzi, Lucia Annibali e il padre di Ilaria SalisRenzi: 'Ha cambiato le forme della politica' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Ilaria Salis, il padre: 'Chiederemo domiciliari in Ungheria'Quanto alle condizioni di detenzione, sono leggermente 'migliori' rispetto a prima, ma Ilaria è piuttosto 'agitata' e 'demoralizzata' per le continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Ilaria Salis, Ungheria: 'Sorprendono interferenze Italia su caso'Il ministro degli esteri: 'Questa signora presentata come un martire, ma è venuta da noi per attaccare persone innocenti'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »