Il Pontedera: l'obiettivo dei playoff e il valore dei giovani

Dopo un lungo excursus su quello che è il momento della Fiorentina, di cui è stato responsabile dell’area scouting, davanti ai microfoni diha parlato anche del rush finale della stagione dei granata:"Il Pontedera cercherò di lottare in queste quattro giornate per arrivare al traguardo e all'obiettivo dei playoff, ricordandosi però che è già un miracolo quello che stiamo facendo: giochiamo abitualmente con 5-6 giovani, in qualche contesto addirittura con 9, e quando parlo di giovani parlo di

ragazzi dal 2001 al 2004. Giocare con i giovani comporta risultati che possono essere contraddittori, grandi prestazioni una volta e grandi débâcle che possono accadere un'altra: gli errori di gioventù, i peccati di gioventù si pagano, ma siamo contenti, perché questo calcio fa bene al calcio. E chi viene in tribuna a Pontedera si diverte, cosa non secondaria

