Il Polesine mostra i rischi dell’estrazione del gas

L’ex deposito di riso nella laguna di Bottonera, tra la bocca del Po di Gnocca e la sacca di Scardovari, ottobre 2023.Nel Veneto meridionale le trivelle hanno già devastato molte aree, facendone finire diverse sottacqua. Ma il governo Meloni ha confermato l’intenzione di voler andare avanti in questa direzioneBatteria era un’isola, quasi trecento ettari nell’estremo delta del Po. C’erano alcune case, un’azienda. Poi cominciò ad allagarsi.

Al suo posto c'è una laguna su cui è possibile avventurarsi solo in barca, e che ancora conserva un magazzino e un paio di edifici una volta destinati a uffici, ormai semi sommersi. Sott'acqua s'intuisce anche la vecchia fortificazione militare da cui l'isola ha preso il nome.

Ed è solo qui che l’acqua modella ogni cosa, perfino il carattere degli uomini e delle donne che lo abitano. “Qui le persone hanno sempre vissuto. Prima saltuariamente, con le campagne per la raccolta delle canne, poi con il riso e la pesca”, racconta Boscolo. “Noi”, aggiunge, “ci abbiamo vissuto fino al 1966. Andammo via con l’alluvione, ma in realtà eravamo già alluvionati da anni”. headtopics.com

Infine, nel 1961 l’estrazione fu sospesa in tutto il territorio compreso tra Adria e il mare. Nel ferrarese si andò avanti fino al 1965. A far chiudere i pozzi, insomma, “non fu ‘’”, ma, come ha scritto Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, “Fanfani e Zaccagnini e i democristiani e i moderati che allora dominavano l’Italia”, e che a un certo punto “dovettero prender atto delle evidenze denunciate da tecnici che tutto erano tranne che teste calde comuniste”.

Oggi infatti il delta si trova in media due metri sotto il livello del mare, con punte fino a quattro metri e trenta centimetri, con un abbassamento di circa tre metri e mezzo fino agli anni ottanta, e altri cinquanta centimetri fino al 2008. Ma il processo è continuato anche negli anni successivi perché, spiega Mantovani, “quello che è stato messo in moto non è un motore che si accende e si spegne come si vuole”. headtopics.com

