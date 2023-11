Il pil della Germania a -0,1% nel terzo trimestre - Altre News

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il Prodotto interno lordo della Germania nel terzo trimestre dell'anno è a -0,1%. Lo indica l'ufficio di statistica Destatis.

Il dato è meglio delle stime di -0,2%. Nel secondo trimestre è stato di 0,1% e nel primo trimestre invariato. (ANSA).

In Bulgaria si vota domani per le amministrative - Altre NewsIn Bulgaria oggi è giornata di silenzio elettorale in vista delle elezioni amministrative di domani, consultazione che si tiene ogni quattro anni. (ANSA) Leggi di più ⮕

Croazia, scontro per voto contrario a testo Onu su guerra - Altre NewsLa Croazia, che ieri all'Assemblea generale dell'Onu era tra i 14 Paesi che hanno votato contro la risoluzione sul Medioriente in cui si chiede 'un immediato e sostenibile cessate il fuoco per ragioni umanitarie', ha precisato oggi in un comunicato le moti... Leggi di più ⮕

Russia, media: 'Putin colto da attacco di cuore' | Il corrispondente Ansa: a noi non risultaIl presidente ucraino, a sorpresa a Bruxelles per la riunione ministeriale Nato, dice a Stoltenberg che la priorità per il suo Paese è la difesa aerea... Leggi di più ⮕

Viaggio al centro della dolcezza: così nasce in Germania la tavoletta Ritter SportUna gamma di 42 prodotti, l'evoluzione di una piccola pasticceria a sud di Stoccarda fondata nel 1912 e capace di conquistare il mondo, quadratino dopo qua… Leggi di più ⮕

Turchia, Erdogan visita la tomba di AtaturkDurante la commemorazione del centenario della fondazione della Repubblica turca (ANSA) Leggi di più ⮕

Ciclone Halloween, scuole chiuse a La Spezia, Savona, Follonica Viareggio e altre città: allerta meteo arancioCiclone di Halloween, per il meteo è una settimana complicata con l'instabilità... Leggi di più ⮕