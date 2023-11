Il pil della Germania a -0,1% nel terzo trimestre

Il Prodotto interno lordo della Germania nel terzo trimestre dell'anno è a -0,1%. Lo indica l'ufficio di statistica Destatis. Il dato è meglio delle stime di -0,2%.L'Ufficio federale di statistica (Destatis) riferisce inoltre che la spesa per i consumi finali delle famiglie, in particolare, è stata inferiore. Un contributo positivo è venuto invece dagli investimenti fissi lordi in macchinari e attrezzature.

Il pil del terzo trimestre è diminuito dello 0,8%, rispetto al terzo trimestre del 2022. La diminuzione è dello 0,3%, dopo l'aggiustamento dei prezzi e del calendario, dal momento che c'è stato un giorno lavorativo in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

