Il piacere sessuale attraverso i capezzoli: il nipple orgasm

Quando si parla di orgasmi e stimolazioni, nell'immaginario collettivo si pensa subito al pene e alla vagina. Ma se il sesso è bello perché è vario, è anche perché negli anni diversi studi hanno dimostrato che è possibile raggiungere l'orgasmo in modi potenzialmente infiniti. E uno di questi è proprio attraverso i capezzoli, una parte del corpo che spesso è estremamente sottovalutata quando si parla di piacere sessuale, ma che può dare vita al cosiddetto nipple orgasm.

Anche se esistono ben 8 tipi diversi capezzoli, una cosa è certa: sono una zona erogena (anche per gli uomini) e ci sono diversi modi per stimolarli e rendere il sesso ancora più piacevole grazie alla miriade di terminazioni nervose che attraversano la zona periareolare (ovvero attorno all'areola) e il capezzolo stesso. Questi attivano un meccanismo neurochimico e sensoriale del cervello, che manda gli stessi impulsi di quando vengono stimolati i genital





