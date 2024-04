Il personaggio di Eddy Gordo si unisce a Tekken 7

📆 04/04/2024 00:33:00

📰 MediasetTgcom24 ⏱ Reading Time:

5 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 22%

Publisher: 94%

Videogiochi Notizia

Il personaggio di Eddy Gordo sarà aggiunto al videogioco Tekken 7 di Bandai Namco la prossima settimana. Eddy è uno dei personaggi più apprezzati del franchise e arriva nell'ottavo episodio con un look più moderno e un set di nuove tecniche. Sarà disponibile come contenuto aggiuntivo per le edizioni Deluxe e Ultimate del gioco.

Eddy Gordo, Tekken 7, Bandai Namco, Picchiaduro, Videogiochi