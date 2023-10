Il pediatra negato ai bimbi migranti. “Kofi e gli altri, arrivati a un passo dalla morte per malattie banali”

I genitori di Kofi erano arrivati in Italia dal Ghana. Quando il bambino – Kofi non è il suo vero nome – è finito in pronto soccorso a Parma a causa del diabete, loro scuotevano la testa increduli.

“Ligi alle prescrizioni del medico, davano ogni giorno l’insulina al bambino. Peccato che gliela somministrassero per bocca, non come si dovrebbe, con un’iniezione”. Kofi è arrivato sul ciglio della mo…

Italia Notizie

Leggi di più:

repubblica »

Influenza, bronchiolite e Covid: la "triade" dei virus respiratori che colpisce i bambiniCome proteggere i più piccoli: i consigli dei pediatri della Società Italiana di Pediatria Leggi di più ⮕

Giovani confusi sul sesso, 1 su 2 si affida al web: i rischiL'allarme arriva dalla ricerca della Società italiana di riproduzione umana (Siru) Leggi di più ⮕

Pediatria, da Torino l'appello della SIP: 'Vaccini raccomandati importanti come quelli obbligatori'Le coperture vaccinali dell’età infantile sono rallentate durante la pandemia covid-19, il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-25, la necessità di fare chiarezza sulla distinzione tra vaccini obbligatori e raccomandati: sono alcuni dei temi che... Leggi di più ⮕

Carrara, elicottero precipita e prende fuoco: a bordo la pilota 28enne, dipendente di una società di…Un elicottero è precipitato e ha preso fuoco nella zona collinare di Carrara, al confine tra Toscana e Liguria. Secondo le prime informazioni, si tratta di un velivolo commerciale con a bordo una 28enne, la pilota del velivolo. Leggi di più ⮕

- Salernitana, Inzaghi: 'Tifosi splendidi e grande società: c'è tutto per restare in serie A'Inizierà a breve la conferenza stampa del tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi, pronto a presentare la sfida in programma domani sera allo stadio Ferraris contro il Genoa. Potrete seguire la dir Leggi di più ⮕

Manovra, l’allarme del Forum delle 75 Società scientifiche:«Insufficiente per potenziare la Sanità»L’allarme arriva dal Forum delle 75 Società Scientifiche dei Clinici Ospedalieri e Universitari Italiani (FoSSC) che parla di risorse insufficienti. Negli ospedali mancano circa 30mila medici specialisti e 50mila infermieri Leggi di più ⮕