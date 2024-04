Il Pd deve spostare la sfida elettorale “dalle città alle campagne”, concentrandosi argomenti che siano “emozionanti per il futuro”, perché “se i ragazzi ignorano che ci sono le elezioni europee il dibattito lo facciamo tra di noi”. Romano Prodi sente l’urgenza di chiamare a raccolta l’elettorato democratico in vista delle elezioni di giugno: “O mettiamo in campo una campagna elettorale su temi vitali o l'Europa si scioglie.

Non possiamo andare con la metà degli elettori per rinnovare il mondo”, ammonisce l’ex premier ed ex presidente della Commissione Ue. L’occasione del suo richiamo è offerta dalla presentazione, nella sala del Refettorio del Senato, del libro di Dario Nardella 'La città universale'. 'Abbiamo occasioni vere e argomenti chiarissimi davanti a noi', dice Prodi, “il problema è se ne riusciamo ad approfittare. Il nazionalismo, altrimenti, vince. Con il riarmo tedesco si sente ancora più urgente il tema dell'esercito e della difesa comune

Pd Elezioni Europee Romano Prodi Nazionalismo Temi Vitali

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

