Il Pd congela l'iter delle primarie in Piemonte

AGI - Il Partito Democratico sospende l'iter delle primarie in Piemonte e, così facendo, lancia un messaggio ai potenziali alleati, M5s in testa.

Tradotto, rinunciare alle primarie per lasciare la porta aperta ai partiti fuori dal Pd. I Cinque Stelle, infatti sono osservatori interessati di quello che succede in casa dem. Tra i due partiti, a livello regionale, i rapporti sono ai minimi termini dai tempi in cui. Rapporti tanto tesi da rendere impossibile immaginare un accordo elettorale nella regione. Le cose potrebbero, tuttavia, cambiare con l'apertura di oggi fatta dal Pd.

Appendino è critica nei confronti del Pd locale, e in particolare del sindaco Stefano Lo Russo. Ma ha anche accennato a un confronto con il Pd che ci sarà, "alla fine del percorso che abbiamo avviato come M5S per costruire il nostro programma". Un confronto sui contenuti, quindi, e dove i nomi dei candidati finiscono in secondo piano, come ha fatto capire chiaramente nel corso della festa di Sinistra Italia, Proxima. headtopics.com

Per l'ex sindaca l'obiettivo è costruire "nella chiarezza un'alternativa al centrodestra, sicuramente con un campo progressista". Una candidatura come quella di Chiara Gribaudo potrebbe aiutare questo percorso. Una candidatura che rappresenterebbe una rottura con il percorso fatto fino a qui dal Pd piemontese e in linea con segreteria di Elly Schlein, più 'potabile' per il M5s.

A questo si aggiunge il fatto che, contemporaneamente al Piemonte, in primavera si voterà in Sardegna dove il Movimento 5 Stelle vorrebbe schierare Alessandra Todde. Si apre così la possibilità di un accordo incrociato nelle due regioni. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Agi Agenzia Italia »

Elly Schlein: "Ho chiamato Meloni, cosa le ho detto", le frasi in ascensore'Ho parlato con lei di temi che interessano agli italiani': Elly Schlein avrebbe confidato al Foglio di aver avuto un colloquio tel... Leggi di più ⮕

Pd e M5s divisi in piazza, Conte c'è Schlein noFiaccolata per la pace. Ex premier: 'Ognuno fa le sue valutazioni' (ANSA) Leggi di più ⮕

Hamas o Israele? Le idee confuse di Conte ed EllyQuesta settimana ci occupiamo delle dubbie posizioni di Giuseppe Conte ed Elly Schlein sulla guerra tra Israele e Hamas Leggi di più ⮕

Fallisce il blitz dei filopalestinesi PdDopo un lungo travaglio, Schlein non manderà delegazioni all'evento 'pacifista' di oggi Leggi di più ⮕

Schlein e la manifestazione per la pace: chi di noi andrà, lo farà a titolo personaleI big del partito non sfileranno con Conte: non c’è chiarezza su Hamas Leggi di più ⮕

Altra giravolta di Schlein sulle piazze pro Palestina: 'Il Pd ci sarà'Ha cercato di trovare un equilibrio, ma alla fine il richiamo elettorale è stato più forte per Schlein, che ha ammesso la partecipazione del Pd alle manifestazioni pro-Palestina Leggi di più ⮕