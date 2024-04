Il Patto Europeo sulla Migrazione: il voto contrario dell'Italia

Roma, 15 aprile 2024 'Abbiamo votato contro il Patto Europeo sulla Migrazione, perché è dannoso per i richiedenti asilo e anche per l' Italia e gli altri Paesi di primo approdo. Non supera il criterio ingiusto del Paese di primo accesso che ha fatto sì che migliaia di migranti restassero bloccati in Italia , pur avendo parenti in altri Paesi europei. Va introdotto il principio secondo il quale chi entra in Italia entra in Europa.

Non è vera solidarietà dire che si possono pagare 20mila euro a persona per non accogliere, perché già oggi i trattati europei prevedono condivisione della responsabilità sull'accoglienza. Non si può stare in Europa prendendosi solo i vantaggi e senza mai sottostare alle responsabilità che l'appartenenza comporta. Se a Orban non piace è un suo problema.

