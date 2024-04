Il passaggio generazionale della ricchezza e la creazione di patrimoni senza eredi

📆 04/04/2024 14:51:00

📰 sole24ore ⏱ Reading Time:

22 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 33%

Publisher: 98%

Passaggio Generazionale,Ricchezza,Patrimoni Senza Eredi

I prossimi cinque anni saranno cruciali per il passaggio generazione della ricchezza (solo negli Stati Uniti, secondo le ultime indicazioni di Knight Frank, 90mila miliardi di dollari di beni saranno trasferiti a millenials e generazione y). Da noi, oltre a questo trend, mentre avanza l’inverno demografico, c’è un fenomeno che prende piede, vale a dire la creazione di patrimoni senza eredi che potrebbero passare di mano. Secondo Evaluation Lab della Fondazione Giordano dell’Amore, per conto di Fondazione Cariplo, queste ricchezze potrebbero toccare i 20,8 e gli 88,1 miliardi rispettivamente nel 2030 e nel 2040. Queste stime condotte da Evaluation Lab della Fondazione Giordano dell’Amore aprono una bella prospettiva per le organizzazioni no profit per le quali donazioni e lasciti sono una pilastro fondamentale per sostenere le proprie attività