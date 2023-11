Il Partito democratico e i 5 Stelle potrebbero trovare un accordo alle elezioni. E non soltanto perché sono entrambi all’opposizione e la logica dice che avrebbero tutto da guadagnare a far fronte comune. Ma anche per una ragione sostanziale: i loro elettorati sono in parte distinti, non si sovrappongono e dunque, mettendoli insieme, né l’uno né l’altro partito correrebbe dei rischi.

Pier Giorgio Ardeni, docente di Economia politica e dello sviluppo all’Università di Bologna, è stato presidente della Fondazione Cattaneo, specializzata nell’analisi dei flussi elettorali, e dunque se ne intende di partiti e dei loro elettorati. Sta finendo un libro che uscirà per Laterza fra qualche mese: 'Le classi sociali in Italia oggi – Cinquant’ anni dopo il saggio di Paolo Sylos Labini'. Professor Ardeni, che differenza c’è tra gli elettori del Pd e quelli dei 5 Stelle? 'Il Pd è oggi un partito che ha nei ceti medi e medio alti urbani una sorta di zoccolo duro





