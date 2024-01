Il Parlamento europeo vuole un Patto di stabilità e crescita più soft, con stimoli agli investimenti e periodi più lunghi per il rientro del debito. E dà così il via al rush finale per l’approvazione definitiva della riforma della disciplina Ue sui conti pubblici.

La plenaria dell’Eurocamera riunita ieri a Strasburgo ha approvato a larga maggioranza (431 sì, 172 no e 4 astensioni) il testo negoziale per cominciare quella che si preannuncia come una trattativa-lampo con la Commissione Ue e con i governi riuniti nel Consiglio. Avvicinare le posizioni delle istituzioni Ue alla ricerca di una sintesi non sarà semplice, ma il tavolo aperto ieri punta a trovare la quadra entro un mese, in modo da avere le nuove norme in vigore prima delle elezioni europee di giugn





Nuovo Patto di stabilità: Francia, Germania e Italia allineate
I ministri delle Finanze dei Paesi Ue si riuniscono in videoconferenza per un Ecofin straordinario per approvare la riforma della disciplina europea sui conti pubblici. Francia, Germania e Italia sono finalmente allineate sul nuovo Patto di stabilità.

C'è un accordo sulla riforma del Patto di stabilità
È stato trovato dai ministri dell'Economia dei 27 stati membri dell'Unione Europea, ma dovrà essere approvata dal Parlamento

L'Ue trova l'accordo sulla riforma del Patto di Stabilità
I destini dell'Ue corrono sull'asse Parigi-Berlino. È sempre stato così e lo è stato anche questa volta. I ministri economico finanziari dei paesi membri, riuniti insolitamente in videoconferenza, hanno raggiunto un accordo sulla tormentata riforma del Patto di Stabilità.

Intesa tra i ministri delle Finanze europei sul nuovo Patto di stabilità e crescita
L'intesa tra i ministri delle Finanze europei è stata trovata con un parere 'unanime' come ha detto la ministra spagnola Nadia Calvino. Il nuovo patto è 'più realistico' di quello precedente. L'Italia ha ottenuto molto e guarda agli investimenti, specialmente del Pnrr, con spirito costruttivo. È importante che sia stato trovato un compromesso di buonsenso tra i 27 Stati membri della Ue per un accordo politico sul nuovo Patto di stabilità e crescita. Il nuovo Patto risulta migliorativo per l'Italia rispetto alle condizioni del passato.

Accordo raggiunto sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita
Dopo mesi di discussioni, i ministri delle Finanze dei Ventisette hanno raggiunto un accordo sulla riforma del Patto di Stabilità e Crescita. L'accordo dovrà essere negoziato con il Parlamento e approvato entro la fine della legislatura. L'obiettivo iniziale era semplificare le regole di bilancio e promuovere gli investimenti.

Riforma del Patto di Stabilità e Crescita: l'Italia chiamata alla maggiore stretta fiscale
Con il via libera alla riforma del Patto di Stabilità e Crescita, la premier Giorgia Meloni ha nei fatti ipotecato la politica fiscale dell'Italia negli anni a venire, barattando una flessibilità temporanea che copre pressoché questa legislatura, scaricando il peso maggiore sui Governi futuri.

