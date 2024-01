Il parental control attivato automaticamente sui cellulari dei minori

Il “parental control”, lo strumento con cui, tra le altre cose, viene bloccato l’accesso dei figli minori ai siti web con contenuti online ritenuti pericolosi a cui potrebbero essere esposti, viene attivato al momento dell’acquisto della sim, in modo automatico, sui cellulari intestati ai minori.

In base a una delibera dell’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), dal 20 novembre tutti i contratti di telefonia mobile intestati agli under 18, e quindi le relative sim, prevedono infatti questo “filtro” pre-impostato. Il provvedimento ha anche una valenza per le sim sottoscritte prima del 20 novembre, sulle quali il filtro dovrà essere progressivamente applicato. Inoltre, il Parental control, su richiesta dei genitori, può essere attivato anche sulla linea di casa che, a differenza della SIM che può essere anche intestata al minore, è sempre intestata al titolare maggiorenne. In questo modo il Parental control funziona anche quando il minore si collega tramite la rete Wi-Fi di casa.Un’innovazione che, peraltro, trova d’accordo gli stessi ragazz





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Proroga per la social card e bonus benzina: le novità del ministro LollobrigidaIl ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, annuncia la proroga per la social card e il bonus benzina per le famiglie bisognose. Inoltre, boccia il meccanismo dei click day per l’accesso ai fondi per l’innovazione in agricoltura e per la regolarizzazione dei lavoratori stagionali extracomunitari.

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovraLa commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla manovra dopo una lunga maratona notturna di votazioni sugli emendamenti. Il provvedimento arriverà in Aula il 20 dicembre e il voto finale è previsto per il 22 dicembre. Inoltre, è stato approvato un testo comune delle opposizioni che destina 40 milioni di euro ad iniziative contro la violenza sulle donne.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Yemen, altro attacco dei ribelli Houthi contro una nave nel Mar RossoHamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, nell'attacco al campo profughi di Al Maghazi sono morte almeno 68 persone. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele".Diecimila tonnellate di armi ed equipaggiamento militare: è il totale degli aiuti Usa a Israele dall'inizio della guerra. Lo ha riferito la tv Canale 12 spiegando che ci sono voluti 244 trasporti aerei e 20 navi per consegnare gli aiuti. Inoltre il ministero della Difesa israeliano ha effettuato acquisti dagli Usa per 2,8 miliardi di dollari

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Performance dei giocatori nella partita contro il FrosinoneRecensione delle prestazioni dei giocatori nella partita contro il Frosinone

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Soumahoro, bella vita senza soldi: ecco quanto dichiarava (mentre si comprava casa e auto)Il miracolato di Natale, pardon, il miracolo, si manifesta alla vigilia, quando sul sito della Camera, prima della cometa, appare la dichiarazione dei...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

La porchetta di Ariccia conquista Milano. Ecco il fast food con panini, anche veganiSi chiama, ehm, You Pork il nuovo format dedicato al cibo di strada per eccellenza dei Castelli Romani: il panino con la...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »