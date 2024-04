Il paradosso di voler impiantare il premierato in una Repubblica parlamentare

Il paradosso di fondo è uno: voler impiantare il premierato – o qualcosa che gli somiglia – dentro una Repubblica parlamentare. Roba da filosofia politica in mano ai contrapposti interessi dei partiti di maggioranza e alle aspirazioni personali della ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, madre costituente per conto di Giorgia Meloni.

Avventurarsi nella Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipl

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Xi Jinping traccia il cammino delle riforme e dello sviluppo nelle 'Due sessioni' di PechinoIl presidente cinese ha esortato i delegati provenienti da tutte le regioni della Cina ad approfondire il processo di riforme in vari ambiti, in modo da modernizzare la Repubblica popolare e rafforzarne l'economia

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Giorgia Meloni, storia e riforme: l'occasione del premierIl governo ha incardinato il premierato e la riforma fiscale, sono i due pilastri del programma che ha uno scopo, risponde a un disegno finale. A che ...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

«Le Borse cinesi resteranno volatili: servono riforme coerenti e un freno al debito locale»Parla Caroline Yu Maurer, Head of China and Hong Kong Equities HSBC Asset Management: «Per orientare un rally sostenibile necessarie politiche monetarie e fiscali più complete e coordinate»

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Mario Draghi striglia l'Europa: "Servono riforme, non si può dire sempre no"Ancora una volta l’Europa si affida a Mario Draghi . L’ex premier e capo della Banca Centrale Europea è stato incaricato dalla Com...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Riforme urgenti/ L’Ue rallentata dal sistema del voto unanimeLa Storia, sì quella con la S maiuscola, quella che avanza con le guerre e cambia gli...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Riforme, il consiglio Figc ha approvato il piano strategico del calcio: la B si è astenuta(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il consiglio federale ha approvato il piano strategico della Figc per il calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto (la Serie B di Balata). Deliberat

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »