Il Papa, 'Ogni guerra è una sconfitta, servono due Stati'

Commentando il passo del Vangelo in cui Gesù dice ""Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio", il Pontefice ha spiegato come Gesù voglia "aiutarci a collocare Cesare e Dio ciascuno nella sua importanza"

Il Pontefice: "Tanto dolore, rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi", "garantire corridoi umanitari a Gaza", "basta sangue innocente in Israele e Palestina" Papa Francesco sull'areo che lo porta a Marsiglia commenta i continua sbarchi a Lampedusa: "È una terribile mancanza di umanità. Spero di avere il coraggio di dire tutto quello che voglio dire"

Medio Oriente, il Papa: la guerra è una sconfitta, servono due StatiCosì il Papa nella lunga intervista al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci in onda integrale al termine del telegiornale, che ne ha mandato alcune anticipazioni

Il Papa sulla crisi in Israele: 'Due popoli due Stati soluzione saggia'Francesco parla a cuore aperto con il direttore Gian Marco Chiocci. Quasi un'ora di intervista su guerra, clima, migranti e vita privata

Gaza, Papa Francesco: "La soluzione migliore è quella dei due StatiNon dobbiamo abituarci alla guerra perché ogni guerra è una sconfitta. Il problema più grande rimane l'industria delle armi.

Papa Francesco: 'La guerra è una sconfitta, servono due Stati'La lunga intervista che Papa Francesco ha concesso al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci

Papa Francesco al Tg1: "Ogni guerra è una sconfitta, servono due Stati. L'antisemitismo c'è, la Shoah non è b…Il Pontefice in una lunga intervista al direttore Gian Marco Chiocci: "Io come sto? Sono ancora vivo. Chi preferisco tra Maradona e Messi? Meglio un terzo, Pel…

