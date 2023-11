Il Papa, 'la guerra è una sconfitta. E l'antisemitismo c'è'

Interpellato sui rigurgiti di antisemitismo Bergoglio ha spiegato che"purtroppo rimane nascosto. Lo si vede, nei giovani per esempio, di qua e di là che fanno qualche cosa. E' vero che in questo caso è molto grande ma c'è qualche cosa sempre di antisemitismo e non è sempre sufficiente vedere l'Olocausto che hanno fatto nella seconda guerra mondiale, questi 6 milioni uccisi, schiavizzati e non è passato. Purtroppo, non è passato.

Non saprò spiegarlo e non ho spiegazioni è un dato di fatto che io lo vedo e non mi piace". Poi l'annuncio per la partecipazione a Dubai per la Cop 28"Credo che partirò il primo dicembre fino al 3 dicembre. Starò tre giorni lì".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Roma, chiuso ristorante senza autorizzazioni e con lavoratori in neroNon aveva il registratore di cassa, niente licenza, niente autorizzazioni sanitarie, non pagava...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Fedez e Vittoria, il costume di Halloween (copiato) è esilarante: «L'edera è un tocco di classe»Ogni bambina è la principessa del suo papà che, quindi, fa di tutto per...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Niente udienza per Ilaria Cucchi: '14 anni di processi, non ce la facevamo più'La sorella di Stefano Cucchi non partecipa alla nuova udienza del processo ai carabinieri Mandollini e Tedesco

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Danilo rallenta il recupero, ma la Juventus non perde Gatti: niente squalifica per il difensoreDopo due giorni di riposo in seguito alla sofferta vittoria contro l'Hellas Verona, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata ad allenarsi alla Continassa nella giornata di ieri con uno sguardo g

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Mediaset, retroscena-Pier Silvio: "Abbiamo convinto papà a non vendere a Murdoch"Il rischio di vendere Mediaset c'è stato eccome. Nulla però che abbia a che vedere con la morte del suo fondatore, Silvio Berlusc...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: Il papà di un ostaggio: “È stato un raggio di luce vederle vive, ora spero capiti anche a mia figlia”Il papà di Liri, portata via dai fondamentalisti: “I gazawi non sono più un nostro problema”

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕