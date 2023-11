Il papà di Gonzalez: 'Juve già a gennaio? Non si sa mai. Speriamo il prossimo anno'

Serie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoPreferisci il Barça o il Real? Kvaratskhelia:"Non lo so, entrambi. Sono due ottimi club"Inter, via alla trattativa per il rinnovo di Lautaro: l'agente atteso a MilanoAusilio punge ancora Lukaku:"Con lui mancate educazione e rispetto".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CMDOTCOM: La Juve non abbandona Fagioli: rinnovo con aumento dopo la squalifica per scommesse"Pieno appoggio". Detto, fatto. La Juventus non abbandona Nicolò Fagioli, squalificato 7 mesi per le scommesse illegali. Il club bianconero aveva promesso supporto al centrocampista italiano

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

GOALITALIA: La Juve attende un segnale da Vlahovic: non segna da un mese e mezzoL'attaccante serbo non trova la via della rete dallo scorso 16 settembre e nelle gerarchie di Allegri è tallonato da Kean e Milik.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Juve-Verona, Gatti non sanzionato per il colpo a Djuric: il motivoIl difensore dei bianconeri sarà regolarmente in campo al 'Franchi' domenica prossima contro la Fiorentina

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: La Juve risponde a Consob e Deloitte: 'Rilievi basati su interpretazioni che non condividiamo'Lo scorso 28 ottobre, con un comunicato ufficiale,, la Juventus rispondeva alla Consob - che ritiene il bilancio dei bianconeri al 30 giugno non conforme ai principi contabili -: 'Operato nel rispetto

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Sacchi alla Gazzetta: 'Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve'Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo s

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOSPORT: Buon compleanno Juve, tre cose che non sapete sulle originiSi festeggia il 126esimo anno dalla fondazione della Juventus. Ecco cosa successe il primo novembre 1897

Fonte: tuttosport | Leggi di più ⮕