Il 'pandoro gate' di Chiara Ferragni e Balocco: indagine per truffa aggravata

Se ne parla in Italia e pure all'estero, con titoloni sui giornali che analizzano, cambiando di volta in volta il punto di vista, il caso del momento: quello che ormai tutti conoscono come il 'pandoro gate' di Chiara Ferragni e Balocco.

Dal 15 dicembre, giorno in cui il caos mediatico è esploso, lo scenario è intanto cambiato: oggi Ferragni, così come Alessandra Balocco (Presidente e AD dell'azienda dolciaria), sono al centro di un'indagine per truffa aggravata che dovrà far luce sui punti oscuri dell'attività che ha coinvolto entrambi i brand a Natale 2022. La questione, complice il fatto che Chiara Ferragni è un personaggio noto al grande pubblico, è finita su ogni mezzo di comunicazione possibile, affrontata da angolazioni tra le più disparate, da quella economica a quella etica, passando per quella legale e, non ultima, quella prediletta dal gossip che cerca di scavare nella vita attuale dell'imprenditrice e influence





Cosmopolitan_IT » / 🏆 21. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il negozio di Chiara Ferragni a Roma vandalizzatoIl punto di vendita di Chiara Ferragni in via del Babuino, a Roma, è stato vandalizzato con scritte contro l'influencer. Continuano le polemiche e il silenzio sui social.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Coca Cola interrompe lo spot con Chiara FerragniCoca Cola ha deciso di fermare lo spot con Chiara Ferragni che doveva andare in onda a partire dalla fine di gennaio. Anche l'azienda di occhiali Safilo ha interrotto i rapporti con la nota influencer.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Chiara Ferragni torna sui social: “Mi siete mancati”. Le reazioni dei vipLa Ferragni era scomparsa da Instagram dal 18 dicembre, quando venne ricoperta di critiche per il video di scuse per il caso Balocco

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »

Paola & Chiara presentano il loro nuovo singolo 'Solo mai'Fuori anche il video con la partecipazione di Eva Riccobono

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Confindustria-Srm: nel 2024 il Pil del Sud a +0,6%, spinta dal PnrrL’Indice sintetico dell’economia meridionale per il 2023 cresce per il terzo anno consecutivo: le imprese tengono, più investimenti

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Proteggere la pelle dal freddo: le 'cold cream' effetto barrieraAlleate fondamentali, con l'abbassamento delle temperature, in città e in montagna. Ecco come sono formulate e come agiscono

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »