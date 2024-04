Il pallavolista Luigi Mastrangelo racconta i problemi causati dalla sua altezza da bambino

Oggi impegnato come concorrente nell'edizione 2013 di Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci in onda su Rai Uno, il pallavolista Luigi Mastrangelo, detto Gigi, pugliese, classe '75, svela a OK di quando, prima di diventare uno dei più grandi campioni del volley azzurro, l'altezza da piccolo gli ha causato alcuni problemi. Foto di classe delle elementari. Se vi finisse tra le mani, capireste subito quale dei bimbetti sono io.

Dagli otto anni in poi, nella mia scuola a Mottola, in provincia di Taranto, venivo relegato sempre in ultima fila, possibilmente in un angolo. Ero il più alto, troppo alto e già anche ben piazzato. Ho superato il metro e 70 in quinta elementare. A 16 anni ho toccato il metro e 96, a 18 la cima da cui svetto tuttora: due metri e due centimetr

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



OKLaSalute / 🏆 22. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fabio Canino: «Il mio coming out felice a 18 anni e le scuse dei bulli. Ballando con le Stelle? Milly CarlucciFabio Canino è attore, conduttore, comico e anche giudice di Ballando con le Stelle....

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ballando con le Stelle, Simona Ventura: «Sono rinata e per questo ho già vinto». Le parole della figlia CateriSimona Ventura è una delle papabili vincitrici di questa edizione di Ballando con le...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Ballando, Mariotto stronca Giovanni Terzi: «Balli malissimo». Lui risponde così: Selvaggia Lucarelli gela lo sGiovanni Terzi è stato il secondo concorrente a esibirsi nella serata finale di Ballando...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle? La risposta spiazzante di Selvaggia LucarelliSelvaggia Lucarelli sarebbe - sorprendentemente - felice della partecipazione di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle.

Fonte: comingsoonit - 🏆 24. / 63 Leggi di più »

Ballerina, hostess, pilota e cosmonauta: Marina Vasilevskaja in orbita, è la prima bielorussa, nella navicellaSe Milly Carlucci l'invitasse alla prossima edizione di Ballando con le stelle, la...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Carmen Russo incanta al Ballando con le Stelle spagnolo, Luca Tommassini: «Sei stata stupenda»Carmen Russo è stata ospite della finale della versione spagnola di Ballando con le Stelle,...

Fonte: leggoit - 🏆 40. / 51 Leggi di più »