Il padre di Giulia: "Non provo rabbia, penso solo a mia figlia"

Ci sarebbe anche l'aggravante del legame sentimentale. Per l'estradizione si parla di un tempo di attesa di dieci giorni, ma dalsi precisa che non è ancora arrivata la richiesta da parte della procura generale. Uscendo dalla sua casa di Vigonovo (Venezia), il padre di Giulia ha detto ai giornalisti: "Non provo rabbia, non provo nulla. Io penso alla mia Giulia che per me ormai non c'è più. Domenica alla fiaccolata la vicinanza è stata enorme.

È arrivata al cuore, non smetterò mai di ringraziare tutti gli italiani". "Il ritrovamento del corpo della ragazza necessita chiaramente il cambiamento del capo di imputazione - ha spiegato il capo della Procura -: è omicidio volontario, allo stato, ma si tratta di una imputazione provvisoria perché dobbiamo fare tutti gli accertamenti tecnici sui luoghi, sui reperti, sulla macchina. Dobbiamo sentire la versione dei fatti di Turetta e solo a quel punto si potrà fare un'impostazione più completa





Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

