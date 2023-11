Il pūteketeke è l'uccello del secolo secondo John Oliver

L'edizione del 2023 dell'annuale concorso organizzato in Nuova Zelanda dall'organizzazione ambientalista Forest & Bird per nominare l'“uccello dell'anno”, rinominato per quest'anno “uccello del secolo” per il centenario della fondazione dell'associazione, è stata molto diversa dal solito.

Hanno partecipato al voto moltissime persone più del normale e ha ricevuto le attenzioni di curiosi da diversi paesi del mondo dopo che John Oliver, noto comico televisivo inglese che lavora negli Stati Uniti, l'ha trasformata in una gag del suo apprezzato programma in onda su HBO. Oliver infatti ha portato avanti un'insistente campagna per convincere il suo pubblico a votare il pūteketeke, una sottospecie dello svasso maggiore (Podiceps cristatus) classificato localmente come “minacciato”, e che ha colpito il conduttore in quanto «sono strani uccelli che vomitano e con un colorato: come si fa a non amarli»

