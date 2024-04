Il nuovo presidente dell'Agenzia italiana del farmaco è il professore associato di Farmacologia a Tor Vergata, Robert Giovanni Nisticò . Le conferenze delle Regioni, Stato-Regioni e Unificata hanno dato parere favorevole alla sua nomina. Il ministro Orazio Schillaci ha espresso i suoi migliori auguri di buon lavoro al neo presidente, sottolineando l'importanza dell' Aifa per la tutela della salute delle persone.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha ringraziato il presidente uscente Giorgio Palù per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro al nuovo presidente

Agenzia Italiana Del Farmaco Presidente Nomina Salute Aifa Robert Giovanni Nisticò

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

