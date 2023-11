Il nuovo governo di Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha presentato il suo nuovo governo composto da 10 ministri e 12 ministre, tutti politici di professione. Questa scelta è stata fatta per affrontare le debolezze del governo di minoranza e di coalizione.





Il Congresso dei deputati spagnolo vota la fiducia a un nuovo governo di Pedro SánchezIl Congresso dei deputati spagnolo ha votato la fiducia a un nuovo governo del socialista Pedro Sánchez, forte dell’incarico esplorativo affidatogli da re Felipe VI alla luce delle ultime elezioni (23 luglio).

Pedro Sánchez confermato premierTerzo mandato per il leader socialista e primo ministro uscente che ottiene la maggioranza assoluta al primo voto dopo l’accordo con gli indipendentisti catalani

Pedro Sánchez svela le carte: amnistia per i secessionisti catalaniPedro Sánchez ha deciso di concedere un'amnistia ai secessionisti catalani in cambio del loro sostegno per un nuovo mandato presidenziale.

Madrid, notte di proteste contro Sanchez: guerriglia urbana nelle vie della capitaleContinuano le proteste a Madrid contro il premier ad interim Pedro Sanchez e il negoziato portato...

Il premier spagnolo Pedro Sánchez raggiunge un accordo con gli indipendentisti catalaniIl 9 novembre il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha raggiunto un accordo con Junts per Catalunya, la formazione indipendendista guidata da Carles Puigdemont, che gli permetterà di restare al potere. Leggi

